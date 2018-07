'Não estou feliz', diz Massa após treino na Coreia

A sexta posição obtida no treino de classificação para o GP da Coreia do Sul, que será disputado no domingo, não agradou ao brasileiro Felipe Massa. Além de ficar distante dos primeiros colocados, o piloto da Ferrari comentou que precisará largar no lado sujo da pista.

Veja também:

Vettel celebra pole, mas pede calma para corrida

Schumacher é advertido por atrapalhar Barrichello