'Não faço ideia de como será o fim de semana', diz Alonso

A temporada começou para o espanhol Fernando Alonso somente na segunda etapa, no GP da Malásia, dia 29 de março. Fora do GP da Austrália após o grave acidente que sofreu nos testes de pré-temporada em Barcelona, o piloto teve pouco tempo para coletar informações de sua McLaren nessa volta à equipe. Para piorar, ainda precisou abandonar a prova em Sepang. Por isso, avaliou que não tem como prever como seu carro se comportará no GP da China, este fim de semana, em Xangai.

"Para ser honesto, eu não tenho ideia de como será o fim de semana. Nós simplesmente não temos referências. Acho que o fim de semana será novamente momento de muito aprendizado, entender as características do carro, as mudanças de ajuste, e, claro, a confiança", declarou. "Encontrar respostas é o meu objetivo principal neste fim de semana."

Mas não é só a falta de informações sobre seu carro que deixa Alonso apreensivo para o GP da China. O piloto lembrou que a McLaren de seu companheiro, Jenson Button, também precisou abandonar na Malásia. Além disso, nenhum piloto repetiu a classificação da primeira prova, na Austrália, na segunda, em Sepang.

"Nós paramos os dois carros na Malásia e agora estamos com algumas mudanças em relação àquela corrida, então há muitas questões para o fim de semana", comentou. "Cada uma das duas corridas da temporada foi diferente para todas as equipes. Depende do desenho da pista e das condições, ou dos pneus, então ainda há muitas coisas que não sabemos. Vamos esperar para ver." Além de ter que abandonar na Malásia, Alonso viu sua ex-equipe, a Ferrari, subir no lugar mais alto do pódio com Sebastian Vettel. O resultado, no entanto, não fez o espanhol se arrepender da troca. Pelo menos não por enquanto.

"Fiquei na Ferrari cinco anos, terminando com o vice em três campeonatos, então decidi que não queria terminar nessa posição uma quarta vez. Se eles vencerem o campeonato, bem, aí provavelmente terei uma opinião diferente. Se eles terminarem em segundo ou terceiro, então estarei satisfeito com minha decisão", apontou Alonso.