'Não foi um dia fácil para mim', lamenta Felipe Massa

Felipe Massa ficou em décimo lugar por duas vezes nos dois primeiros treinos livres do GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, e deixou claro que não só ele como seu companheiro de Williams, Valtteri Bottas, deverão ter muitas dificuldades para garantir uma boa posição no grid de largada no treino de classificação deste sábado, a partir das 9 horas (de Brasília), em Budapeste.

Embora a equipe inglesa tenha sido a quem andou mais próximas da dominante Mercedes nas últimas provas da categoria, o circuito de Hungaroring, cheio de curvas e com retas curtas, tem características menos propícias ao bom desempenho do carro da escuderia baseada em Grove. E o piloto brasileiro admite que isso pesou nas sessões livres desta sexta, que teve o oitavo lugar de Bottas na segunda parte do dia como melhor resultado do time, depois de o finlandês ter iniciado os trabalhos de pista com uma 15ª posição.

"Não foi um dia fácil para mim. Não tive o dia mais limpo para retas longas, mas há ainda amanhã por vir. Não é uma pista perfeita para nós, mas tentaremos fazer tudo que pudermos para sermos o mais competitivos possível no treino de classificação deste sábado", afirmou Massa, que ao mesmo tempo tentou manter o otimismo em dia. "Nós temos ambos os carros correndo com a nova asa traseira e isso é muito positivo até agora", completou.

Bottas, por sua vez, qualificou o dia como uma "sexta-feira interessante" e acredita que a Williams conseguiu "dar um passo à frente" ao testar atualizações feitas em seus carros para o GP da Hungria. Entretanto, ele admitiu: "Esse circuito é exigente e vai ser mais difícil para nós do que nas últimas três corridas".