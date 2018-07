Não há razão para Bottas sair da Williams, diz chefe da Mercedes

Hoje chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff foi um dos responsáveis pela entrada de Valtteri Bottas na Fórmula 1. Por isso, ele acabou sendo questionado pela imprensa italiana sobre o futuro do seu "pupilo", hoje piloto da Williams, que despertaria o interesse da Ferrari. Para o dirigente, porém, não faz sentido o finlandês deixar a Williams, ao menos enquanto a equipe continuar tendo um carro competitivo.

"Ele é um bom piloto, pode ser tentador para muitas equipes, mas a Williams é a terceira força do campeonato e tem potencial para estar no pódio em todas as corridas. Por isso, não há razão para sair", afirmou Wolff em entrevista ao jornal esportivo Gazzetta dello Sport.

O contrato de Bottas com a Williams se encerra ao término da temporada 2015, mas também possui uma cláusula que permite a renovação automática do acordo por mais um ano. Nesse caso, a Ferrari teria que pagar uma multa para contar com o finlandês em 2016.

Para Wolff, é natural que a Williams exija uma compensação financeira para ceder Bottas, que estreou na Fórmula 1 pela equipe inglesa. "Faz sentido para a Williams, que investiu nele e assumiu o risco quando ele era jovem", disse.

Independentemente das especulações sobre a possibilidade de substituir Kimi Raikkonen e formar dupla com Sebastian Vettel na Ferrari em 2016, Bottas vem realizando mais uma temporada consistente pela Williams e ocupa a quarta colocação no Mundial de Pilotos com 77 pontos.