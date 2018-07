'Não quero que a temporada da F-1 acabe agora', diz Verstappen

Em sua melhor temporada na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen não quer que o campeonato acabe no GP de Abu Dabi, no próximo fim de semana. Prestes a desembarcar na capital dos Emirados Árabes Unidos, o piloto da Red Bull diz estar "muito empolgado" após se tornar um dos protagonistas da temporada.

"Abu Dabi é a última corrida do calendário, mas eu não quero que a temporada acabe", diz Verstappen. "Estou muito empolgado no momento e quero continuar assim", afirma o holandês, que faturou duas vitórias neste ano e vai terminar o Mundial de Pilotos na sexta colocação.

Neste clima, Verstappen sonha em terminar o ano com um forte resultado no Circuito de Yas Marina. "No ano passado, fiz uma boa corrida lá. Foi difícil administrar os pneus no final da prova, mas consegui terminar em quarto lugar", projeta o piloto de apenas 20 anos.

Ele admite que não há muitas oportunidades para fazer ultrapassagem em Abu Dabi, mas mantém a confiança. "Há poucas chances para passar, mas são os momentos que tornam a corrida interessante, antes daquela longa reta. Meu trecho favorito são as curvas 2 e 3", comenta.