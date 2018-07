'Não será um fim de semana fácil', prevê Felipe Massa Sexto colocado no Mundial de Pilotos, Felipe Massa teoricamente deve andar entre o quinto e o sexto lugares, uma vez que a Williams está abaixo só de Mercedes e Ferrari. Nesta sexta-feira, entretanto, o brasileiro foi apenas o 15.º colocado dos treinos livres do GP da Áustria, no Red Bull Ring, em Spielberg. Ficou logo atrás do seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas.