'Não tenho nada a perder e muito a ganhar', diz Hamilton

"Não tenho nada a perder e muito a ganhar. Estou feliz por largar na frente e este é o posto mais alto que obtive no grid há algum tempo. A equipe fez grandes melhoras no carro e estou com um bom sentimento", afirmou o piloto. Seu melhor grid nas últimas corridas foi a segunda colocação no GP da Bélgica, no dia 29 de agosto.

A 24 pontos de distância do líder Fernando Alonso, Hamilton precisa vencer a corrida deste domingo e ainda torcer por uma combinação de resultados para chegar ao seu segundo título. Diante dessa dificuldade, o inglês admite brigar por posições para levar a McLaren ao vice-campeonato do Mundial de Construtores.

"Estamos feliz pelo trabalho da equipe com o carro de Jenson [Button], na quarta colocação. É um bom passo para somarmos mais pontos que a Ferrari e terminarmos em segundo lugar no Mundial de Construtores", declarou Hamilton.

Button, que saiu da briga pelo título na última prova, também está focado no Mundial de Construtores, cujo título já é da Red Bull. "Meu objetivo é obter o máximo de pontos para ficarmos em segundo no Mundial de Construtores", declarou o campeão de 2009, que espera uma "grande batalha" neste domingo. "Estou ansioso para a corrida de amanhã. Todos os carros estão parecidos e devem fazer uma grande batalha".