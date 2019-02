Nas 500 Milhas, Alonso usará número da 1ª vitória da McLaren em Indianápolis

Em sua volta às 500 Milhas de Indianápolis, Fernando Alonso já sabe qual número utilizará em seu carro. Nesta terça-feira, a McLaren anunciou que o bólido do piloto espanhol carregará o 66, em uma homenagem ao primeiro triunfo da equipe britânica na tradicional corrida.

Alonso participou das 500 Milhas de Indianápolis pela primeira vez em 2017, quando liderou a prova por algumas voltas e a abandonou, embora tenha sido eleito o melhor estreante. E, naquela oportunidade, usou o número 29 no carro, fruto da parceria entre Andretti, McLaren e Honda.

Agora, então, Alonso vai adotar o 66. E o número traz ótimas lembranças para a McLaren, pois foi com ele que a equipe conquistou a sua primeira vitória em Indianápolis, em 1972, com o norte-americano Mark Donohue. E ainda bateu o recorde de velocidade média da prova, com 262,262km/h, uma marca que seria mantida até 1984.

A edição de 2019 das 500 Milhas de Indianápolis será disputada em 26 de maio. E já tendo triunfado no GP de Mônaco e nas 24 Horas de Le Mans, Alonso tentará igualar o britânico Graham Hill, único piloto a ter triunfado nas mais prestigiadas provas do automobilismo.

Bicampeão mundial de Fórmula 1, Alonso deixou a categoria ao fim da temporada 2018. Mas o espanhol segue na ativa nas pistas, tanto que neste ano venceu as 24 Horas de Daytona.