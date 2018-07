Nasr admite treino 'frustrante', mas tenta não se abalar antes de prova decisiva

Felipe Nasr não teve motivos para comemorar neste sábado. Eliminado de forma precoce no treino classificatório, o piloto da Sauber foi o mais lento da sessão que definiu o grid do GP do Brasil de Fórmula 1. Só não largará em último neste domingo, no autódromo de Interlagos, porque ganhou uma posição inesperada, por conta de punição aplicada ao francês Esteban Ocon. Nasr será o 21.º e penúltimo do grid.

"Foi uma classificação um pouco frustrante", reconheceu o brasileiro, após registrar o 22.º tempo do treino. Ele atribuiu o resultado à mudança de temperatura em São Paulo neste sábado. A chuva substituiu o tempo seco e o forte calor de sexta-feira, quando os termômetros chegaram a marcar 53 graus na pista de Interlagos.

"O clima de hoje (sábado) não foi muito favorável ao nosso carro, principalmente para os pneus funcionarem da maneira correta. Acabou favorecendo os outros", avaliou. Para piorar, ele relatou problema de tráfego no trecho final do Q1, a primeira sessão do treino classificatório. "Na minha última tentativa, tinha uma volta até boa, mas no último setor tinha um carro da Force India parado, preparado para abrir volta", lamentou.

Nasr, porém, admitiu que, mesmo com esta última volta, não faria maiores avanços no grid, em razão das limitações da Sauber na temporada. O brasileiro tenta superar as adversidades técnicas do seu carro enquanto busca o primeiro ponto do time no Mundial de Construtores e tenta mostrar serviço em um momento crucial da sua carreira.

Ele precisa fazer boas apresentações tanto no Brasil quanto em Abu Dabi, na última etapa do campeonato, para ganhar cacife para seguir na Fórmula em 2017. Com contrato com a Sauber somente até o fim do ano, ele mira a renovação com o time suíço após ter frustradas as tentativas de migrar para outras equipes, mais fortes no grid.

Se for bem nestas duas provas restantes, aumenta as suas chances de seguir na Sauber e ganha força na disputa com outros pilotos para almejar uma vaga na Manor, a outra equipe que ainda não confirmou a sua dupla para 2017.

Tentando não pensar no seu futuro, Nasr prega foco na corrida deste domingo. "Estou focado na minha pilotagem e quero que toda a equipe esteja também. Não é hora de desfocar", afirmou o brasileiro.