Nasr cai de segundo para quarto no campeonato da GP2

MONZA - Felipe Nasr teve outra corrida difícil neste sábado, em Monza. O piloto da Carlin largou em 11.º e por causa da quebra do motor abandonou a prova. "O que incomoda é o fato de ontem, na classificação, eu sentir que o motor me pareceu com problemas."

O seu companheiro, Jolyon Palmer, da Inglaterra, com o mesmo ajuste básico, obteve a terceira colocação no grid, o que reforça a tese de que a 11.ª colocação de Nasr decorreu da falta de velocidade nas retas, gerada pelo motor já com problemas. Na corrida, porém, Palmer teve de parar por perder uma roda.

A vitória ficou para o suíço Fabio Leimer, da Racing, que já vinha crescendo no campeonato. E em segundo ficou outro piloto que da mesma forma atropelava nessa fase final da temporada, o inglês Sam Bird, da Russian Time. O francês Tom Dillmann, companheiro de Bird, completou o pódio, em terceiro.

Como o então líder, antes do GP da Itália, o monegasco Stefano Coletti, da Rapaz, também não marcou pontos, por quebra do câmbio, Leimer e Bird passaram para primeiro e segundo no campeonato.

Agora, depois de 17 corridas, Leimer soma 153 pontos, Bird, 145, Coletti, 135, e Nasr, 130.

Como o grid entre os oito primeiros é invertido na corrida do domingo, o norte-americano Alexander Rossi, da Caterham, oitavo neste sábado, largará na pole position. O sétimo, Adrian Quaife-Hobbs, da Hilmer, começa a prova em segundo. O líder da GP2, Leimer, sai em oitavo, e o vice-líder, Bird, em sétimo. Por não terem concluído a primeira corrida, Nasr e Coletti vão estar dentre os últimos no grid e, dessa forma, com poucas chances de reduzir a diferença de pontos para Leimer e Bird.

Restarão depois da segunda prova na Itália neste domingo, com largada às 5h30 de Brasília, as duas de Cingapura, dias 21 e 22, e as duas de Abu Dabi, 2 e 3 de novembro.