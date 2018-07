Nasr celebra evolução e bom resultado desta sexta na China

O brasileiro Felipe Nasr saiu bastante satisfeito do Circuito de Xangai nesta sexta-feira, feliz por seus resultados no primeiro dia de treinos livres para o GP da China de Fórmula 1, que acontecerá no domingo. A quinta colocação na primeira sessão e a oitava na segunda agradaram o piloto da Sauber, principalmente pela evolução em relação à última prova, na Malásia.

"Foi um bom dia. Eu estou satisfeito porque nós consertamos os problemas que tivemos na Malásia. Os ajustes que trouxemos parecem estar funcionando bem. Nós precisamos ter certeza de que faremos um bom trabalho no treino de classificação e encontraremos um bom ajuste para a corrida. Acho que temos uma boa chance de pontuar novamente", declarou.

De fato, o carro de Nasr parece mais confiável do que em Sepang, quando terminou somente na 12.ª colocação, bem abaixo da ótima estreia do brasileiro na Fórmula 1, no GP da Austrália, no qual ele surpreendeu com a quinta posição. É em busca de um desempenho similar ao Melbourone que a equipe trabalha.

"Foi uma outra sexta-feira positiva. Não tivemos maiores problemas, então completamos o planejamento programado. Testamos uma nova asa dianteira no carro do Felipe, o que foi encorajador", comentou o engenheiro Giampaolo Dall?Ara. "No geral, podemos ter uma expectativa positiva para o resto do fim de semana."