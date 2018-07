Nasr comemora estreia pela Sauber em teste: 'Foi um grande dia'

O brasileiro Felipe Nasr deu nesta segunda-feira as suas primeiras voltas a bordo da Sauber. O piloto, que foi reserva da Williams na temporada passada, dirigiu pela primeira vez pela nova equipe nesta tarde, em Jerez de la Frontera (Espanha), onde oito equipes de Fórmula 1 realizam testes coletivos.

"Foi um grande dia. Fui capaz de completar muitas voltas e estava feliz com tudo o que via. Eu estava me acostumando com os sistemas, os procedimentos e as características do carro. Agora podemos começar a trabalhar nos detalhes", comentou ele, em declaração reproduzida pelo site da Fórmula 1.

Nasr deu 89 voltas com a Sauber nesta segunda-feira e teve 1min21s867 como melhor tempo. Mesmo sendo o segundo mais rápido, ficou quase um segundo atrás de Sebastian Vettel, da Ferrari. No domingo, entretanto, apenas 152 milésimos separaram o alemão e o carro da Sauber, pilotado pelo sueco Marcus Ericsson.

Confira o resultado do segundo dia de testes em Jerez de la Frontera:

1º) Sebastian Vettel (Ferrari) - 1min20s982 (88 voltas)

2º) Felipe Nasr (Sauber) - 1min21s867 (87 voltas)

3º) Valtteri Bottas (Williams) - 1min22s319 (61 voltas)

4º) Lewis Hamilton (Mercedes) - 1min22s490 (91 voltas)

5º) Max Verstappen (Toro Rosso) - 1min24s167 (73 voltas)

6º) Pastor Maldonado (Lotus) - 1min25s802 (41 voltas)

7º) Jenson Button (McLaren) - 1min54s655 (6 voltas)