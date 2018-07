Nasr comemora nono lugar e Massa lamenta acidente logo na largada

"Foi uma corrida cheia de acontecimentos. Pelo menos conseguimos marcar dois pontos no 400º Grand Prix da Sauber", comentou Nasr. O brasileiro teve que parar logo na primeira volta com problemas na asa dianteira.

"Estava ainda muito cedo para trocar os pneus, então tive que parar novamente depois por causa dos pneus. No final da corrida, consegui ganhar algumas posições poupando melhor meus pneus do que meus concorrentes e por isso consegui somar pontos", comentou.

Felipe Massa não teve a mesma sorte. O piloto da Williams se chocou com Alonso na largada e precisou abandonar a prova antes da metade com problemas mecânicos no amortecedor. "Foi uma corrida decepcionante. A primeira curva foi complicada. Me envolvi em um acidente que danificou o lado direito do meu carro. Continuei, consegui alcançar alguns carros que estavam na frente, mas apareceu o problema no amortecedor nos nossos dois carros, então tivemos que parar. Não foi um bom final de semana para nossa equipe, por isso precisamos nos concentrar para a próxima corrida", comentou.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece no domingo, dia 1º de novembro, no GP do México. Com Lewis Hamilton campeão antecipado, e a Mercedes com o Mundial de Construtores assegurado, resta apenas saber quem ficará com a segunda colocação. Sebastian Vettel, da Ferrari, é o atual vice-líder, com Nico Rosberg, da Mercedes, quatro pontos atrás.