Nasr comemora resultado da Sauber no ano e agradece equipe

Felipe Nasr comemorou o resultado obtido no Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Ele completou a prova na 16ª colocação e chegou a ganhar duas posições durante a prova deste domingo. Se o desempenho parece modesto, ele foi bastante comemorado pelo piloto brasileiro, que falou com certo tom de despedida após a prova que encerrou a temporada 2016 da categoria.

O piloto da Sauber foi o responsável por conseguir os dois únicos pontos da equipe no campeonato, ao terminar o GP do Brasil em nono lugar. O resultado fez com que o seu time ultrapassasse a Manor na tabela de Construtores e terminasse a competição por equipes no décimo lugar. Mesmo sem conseguir os patrocínios necessários para renovar o contrato, ele enalteceu o resultado da prova disputada no circuito de Yas Marina.

"Eu tive um começo muito bom, cheguei a ficar em 14º na primeira volta. Lutei muito para permanecer o máximo que eu conseguisse, mas simplesmente não tive velocidade o suficiente para brigar com os rivais mais próximos. No meio da prova parecíamos estar ok, tentando garantir que as Manors ficassem atrás, mas tive um toque com uma delas e precisei ir para os boxes mais cedo que o previsto. A corrida foi comprometida por isso. Se não tivesse acontecido esse toque, poderia ter terminado em uma posição melhor. Mas o mais importante foi garantir a décima colocação no Mundial de Construtores", explicou.

Nasr, que na última semana perdeu o patrocínio mais importante que possuía, analisou a temporada que teve. Para ele, os pontos conquistados no Brasil foram o ponto alto da sua trajetória.

"Analisando a temporada, eu gostei de ter mais um ano com a Sauber. Foi uma temporada difícil e desafiante, mas acho que nesses tempos que aprendemos mais. Meu relacionamento com a equipe foi forte nos momentos difíceis da temporada. Os pontos conquistados no Brasil fizeram tudo valer a pena - o time todo mereceu. Muito obrigado a todos", finalizou.