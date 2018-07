Nasr diz que fim de semana do GP do Bahrein é especial e elogia pista 'divertida'

"O GP do Bahrein é um fim de semana de corrida especial para mim. Tendo raízes libanesas de meu avô, eu sempre gostei de estar no Oriente Médio. Para mim, como um piloto, é bom não só ter um apoio enorme do Brasil, mas também de onde estamos", afirmou.

No ano passado, em sua primeira temporada na Fórmula 1, Nasr foi o 12º colocado no GP do Bahrein. Mesmo assim, o piloto da Sauber fez elogios ao circuito de Sakhir e se disse empolgado para a primeira prova noturna da temporada 2016. "A pista em si é muito divertida de pilotar e correr à noite torna o evento ainda mais especial", acrescentou.

Pra o fim de semana no GP do Bahrein, Nasr escolheu cinco jogos de pneus supermacios, quatro médios e outros quatro macios. A aposta foi um pouco diferente da realizada por sueco Marcus Ericsson, que optou por três médios, cinco macios e cinco supermacios.

As atividades do GP do Bahrein se iniciam nesta sexta-feira com a realização de dois treinos livres, às 8 horas e ao meio-dia. O treino de classificação será ao meio do próximo sábado, mesmo horário da corrida de domingo.