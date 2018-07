Nasr espera ter 'um pouco de sorte' e sonha até com pontos em Interlagos

Embora não tenha somado nenhum ponto com sua limitada Sauber nesta temporada e sequer saiba se continuará no grid da Fórmula 1 em 2017, Felipe Nasr resolveu adotar um discurso otimista ao projetar a sua participação no GP do Brasil, que será realizado neste domingo, no Autódromo de Interlagos, onde terá a segunda chance de correr em casa na categoria máxima do automobilismo.

O piloto afirmou esperar que a corrida em solo brasileiro possa lhe trazer "um pouco de sorte" neste penúltima etapa do campeonato, que terá como grande atrativo o fato de o alemão Nico Rosberg poder ser campeão com uma vitória - apenas o seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, tem chances de lhe tirar o título.

"Estou muito ansioso para o meu segundo GP no Brasil. No geral eu tive uma boa experiência (nesta prova) no ano passado. O GP do Brasil é certamente um uma final de semana de corrida muito especial para mim. É sempre bom ver os torcedores e ter seu apoio na pista de corrida. Não posso esperar para correr em uma pista histórica como essa, na qual eu realmente gosto de pilotar", afirmou o brasileiro nesta quarta-feira.

Já ao projetar o seu desempenho em Interlagos, onde disse contar com uma "recepção calorosa" dos torcedores nos treinos de sexta e sábado e depois na corrida de domingo, Nasr disse que espera poder brigar para chegar entre os dez primeiros e consequentemente superar o 13º lugar obtido em sua estreia na prova brasileira no ano passado, quando o carro da Sauber era bem mais competitivo do que o atual.

"Vou lutar por bom resultado, e seria ótimo se eu pudesse ter a chance de somar pontos na minha corrida em casa. Espero que minha terra natal possa nos trazer um pouco de sorte", sonha Nasr, ciente de que apenas uma corrida cheia de problemas com outros concorrentes deverá lhe dar a oportunidade de pontuar em Interlagos.