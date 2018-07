Nasr está confiante na recuperação da Sauber na temporada 2015

A comemoração de Felipe Nasr, o mais novo piloto da Fórmula 1, foi acompanhada de ponderações sobre a situação difícil vivida pela Sauber nesta quinta-feira. Sem esconder a alegria pela sonhada estreia como piloto titular da principal categoria de automobilismo do mundo, o brasiliense admitiu que a sua futura equipe tenta se reabilitar na Fórmula 1.

"Eu não entraria numa equipe sem saber das condições dela. Tenho confiança neles", ponderou o piloto, ao lembrar a trajetória do time suíço. "A Sauber tem um histórico legal. O Felipe (Massa) e o (Kimi) Raikkonen começaram lá. E agora estão me dando a oportunidade de fazer um bom trabalho".

Equipe mediana com grande respeito na Fórmula 1, a Sauber viveu um dos seus melhores momentos na categoria sob o comando de Robert Kubica. O piloto venceu corrida, cravou pole position e subiu ao pódio sete vezes em 2008, quando o time tinha parceria com a BMW. Sem a famosa marca, a equipe perdeu rendimento e neste ano ainda não somou pontos. Ocupa a última colocação do Mundial de Construtores, atrás até da nanica Marussia.

"Foi um ano difícil não só para a Sauber. O regulamento novo precisou de um investimento grande e as escuderias sofreram financeiramente para desenvolver o carro", reconheceu Nasr. "Acredito que a Fórmula 1 está preocupada com essas equipes e algo será feito para ajudá-las".

As limitações financeiras da Sauber, no entanto, não desanimam Nasr. O brasileiro aproveitou a temporada como piloto de testes na Williams para conhecer o circuito da Fórmula 1 e se inteirar dos detalhes mais técnicos, contando com a valiosa ajuda do compatriota Felipe Massa, titular da equipe britânica.

"Tive um ano ótimo na Williams para aprender e adquirir experiência. Esta demanda é muito importante. Como piloto, passar um ano na Williams era tudo o que eu precisava. Aprender a parte técnica foi essencial para me sentir preparado hoje", afirmou o brasileiro de 22 anos. "Aceitei o desafio, estou preparado para isso e quero logo ter bons resultados. A longo prazo, quero viver bons momentos e representar bem o Brasil".