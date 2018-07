Nasr não faz previsões sobre desempenho da Sauber na Europa

Depois do bom desempenho nas primeiras corridas do ano, a temporada europeia da Fórmula 1 é uma incógnita para a Sauber. Esta é a avaliação de Felipe Nasr às vésperas do GP da Espanha, que dá início ao giro europeu da categoria a partir do fim de semana.

"Barcelona é sempre um bom retrato para ver onde todos estão e não será diferente agora. Também estamos trazendo novidades no carro, mas não sabemos o tamanho de nossa evolução em comparação aos nossos rivais", afirmou o piloto brasileiro nesta quinta-feira.

Nasr acredita que a Sauber terá maiores dificuldades neste giro europeu em relação às performances das primeiras etapas. "Sabemos de nossas limitações. Sabemos o que podemos fazer", ponderou o piloto, que estreou na Fórmula 1 com um surpreendente quinto lugar, na Austrália.

Aproveitando o embalo do início da temporada, Nasr quer continuar aproveitando as oportunidades que surgir nas próximas corridas. "Temos que capitalizar cada oportunidade que aparecer. Nunca é fácil terminar a corrida na zona de pontuação e qualquer ponto é importante para nós", declarou.

Em Barcelona, o piloto da Sauber conta com a vantagem de conhecer bem o circuito catalão. No início do ano, ele chegou a liderar uma das baterias de testes da pré-temporada. "Fomos muito bem aqui em Barcelona nos testes. Então estou ansioso para ver como vai ser", disse o brasileiro.