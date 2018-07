Nasr prevê boa adaptação da Sauber às longas retas da China

Depois de uma grande estreia na Fórmula 1, Felipe Nasr espera surpreender novamente, desta vez no GP da China, no próximo domingo. Para tanto, o brasileiro conta com as longas retas do traçado de Xangai para superar os rivais. Ele acredita que bom desempenho da Sauber em retas por proporcionar mais um bom resultado na temporada.

"O circuito tem a reta mais longa de todo o calendário da F1. Acredito que isso é positivo para nós porque temos uma velocidade muito boa nestes trechos", afirma o brasileiro que nunca disputou uma corrida em Xangai. Sua única experiência no traçado foi representar a Williams no primeiro treino livre do GP chinês do ano passado.

Apesar disso, Nasr demonstra conhecer bem o circuito. "A pista tem uma combinação de curvas de baixa e alta velocidade, o que exige bastante dos pneus e é um desafio maior para o equilíbrio do carro. Estou bem ansioso para ter um grande fim de semana e somar alguns pontos novamente", projeta.

Nasr estreou na F1 no GP da Austrália com um inesperado quinto lugar, o melhor resultado de um piloto brasileiro em uma estreia na categoria. Na sequência, na Malásia, ele não foi tão bem. Chegou em 12º lugar, fora da zona de pontuação.