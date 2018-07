Nasr se diz ansioso para iniciar sua 'própria história' em Interlagos

"Com certeza será todo um novo fim de semana para mim", afirmou o piloto da Sauber, que em 2014 teve a chance de disputar um treino livre sob o escudo da Williams. "Tivemos um pequeno aperitivo no ano passado. Mas desta vez quero sentir toda a energia do lugar, a atmosfera, que é incrível."

Para o brasileiro, a corrida em São Paulo será um reencontro com a torcida, que conheceu somente neste ano, em sua temporada de estreia na F1. "Sinto que tem muita gente nos seguindo, acompanhando nossa temporada. Será um prazer. Espero somar alguns pontos para dividir com a torcida."

Nasr também admite a expectativa em razão de toda a história do autódromo, onde já brilharam compatriotas como Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Felipe Massa. "É muito bom correr num circuito com tanta história. Agora estou prestes a começar minha própria história aqui."

Um bom resultado em Interlagos coroaria uma temporada em que o estreante superou suas expectativas. "Tenho que estar feliz com o que conseguimos. Buscamos o melhor com o que tínhamos. Foi uma temporada de grande aprendizado, de muita experiência. Acredito que ainda podemos somar bons pontos até o fim do campeonato", disse o brasileiro, nesta quinta-feira, em Interlagos.

O bom desempenho de Nasr pode ser comprovado pela comparação com a temporada anterior da Sauber. Em 2014, a equipe suíça não somou pontos ao longo do ano. Somente o brasileiro já obteve 27 pontos na temporada 2015. Ocupa o 13º lugar no Mundial de Pilotos, faltando duas etapas para o fim do campeonato.