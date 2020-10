Neblina também causa cancelamento do 2º treino livre do GP de Eifel de F-1

A neblina não diminuiu e o segundo treino livre do GP de Eifel de Fórmula 1, na Alemanha, também foi cancelado nesta sexta-feira. Assim, nenhum carro foi para a pista no tradicional circuito de Nürburgring. Para sábado e domingo, a previsão é de menos chuva e neblina.

O mau tempo dominou a sexta-feira na cidade de Nürburg, mas não foi a chuva que impediu a realização das duas primeiras sessões do fim de semana. A neblina foi determinante para o cancelamento porque impedia que o helicóptero médico decolasse. E essa é uma das condições necessárias para a realização de qualquer atividade na pista.

O mesmo havia acontecido na primeira sessão do dia, marcada para as 6h (horário de Brasília). O pit lane se manteve fechado ao longo das duas sessões devido à falta de segurança causada pelo impedimento de fazer o helicóptero voar.

"Para o resto do fim de semana, a previsão é um pouco melhor. Mas estamos trabalhando em um plano B para o caso de acontecer a mesma coisa no sábado ou domingo", declarou o diretor de prova, Michael Masi.

Sem as duas primeiras sessões livres, os pilotos vão para pista pela primeira vez somente no sábado, às 7 horas (de Brasília). O treino classificatório está marcado para as 10h. E, no domingo, a corrida está agendada para as 9h10. O tradicional circuito alemão não recebe uma prova da F-1 desde 2013.