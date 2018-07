Nelsinho Piquet é 13.º e Miguel Paludo é o 25.º em Phoenix, na Nascar

SÃO PAULO - Os brasileiros Nelsinho Piquet (Kevin Harvick Inc.) e Miguel Paludo (Stemco-Duroline) terminaram em 13.º e 25.º, respectivamente, nas 150 milhas do oval de Phoenix da Nascar Truck Series, a segunda etapa da temporada 2011, disputada na sexta-feira à noite.

Foi a primeira prova que Piquet conseguiu terminar no ano com seu Chevrolet Silverado, enquanto que o compatriota Paludo, com seu Toyota Tundra, chegou ao final três voltas atrás do vencedor (147 de 150), o norte-americano Kyle Busch (Dollar General/Toyota) – que não pontua por ser piloto da Cup Series não pontua.

Com isso, eles ocupam posições intermediárias na classificação de pilotos: Paludo caiu para a nona posição, com 59 pontos, enquanto Nelsinho subiu para 16.º, com 48. O líder é Matt Crafton, com 71 pontos.

O campeonato tem 25 etapas e aproxima, a terceira, acontece em 12 de março, as 200 milhas no oval de Darlington.