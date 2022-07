Nelsinho Piquet faz recuperação e conquista a segunda corrida da quinta etapa da Stock Car

Nelsinho Piquet pareceu estar em apuros após voltar dos boxes atrás de Matias Rossi. Ele precisou de alguns minutos e do botão de ultrapassagem para recuperar a liderança e vencer a segunda corrida da quinta etapa da Stock Car, no Velopark, no Rio Grande do Sul. Rossi, segundo colocado, não conseguiu acompanhar o ritmo e a reta final foi tranquila, sem grandes dificuldades. O pódio foi completado por Guilherme Salas. Rubens Barrichello chegou em 4º.

A CORRIDA

Conforme manda o regulamento da Stock Car, a segunda prova acontece com a inversão de posição dos 10 primeiros colocados da primeira corrida. Desta forma, o décimo colocado larga em primeiro, o nono é o segundo, o oitavo sai em terceiro, o sétimo é o quarto e o sexto larga na quinta colocação. Logo no começo da corrida, a disputa foi pesada. Piquet quase perdeu a primeira posição ao passar em uma das retas, mas conseguiu se recuperar. Denis Navarro, após disputa com Gianluca Petecof, bateu na terceira volta, obrigando a chamada de um safety car.

Após a saída do safety car, Galid Osman e Bruno Baptista abandonaram no mesmo local; o primeiro com problemas na suspensão, enquanto o segundo sofreu um estouro do pneu. Ambos rodaram na pista e saíram do traçado. Líder e vice-líder do campeonato, Daniel Serra e Gabriel Casagrande disputaram a posição até na saída do pit-stop. Eles deixaram o local quase colados um no outro, perto de se chocar. Piquet perdeu a posição ao parar, ficando atrás de Matias Rossi. Piquet recuperou a posição minutos depois e conseguiu abrir vantagem na dianteira, sem que Matias Rossi conseguisse esboçar uma reação.