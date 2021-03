Nelson Piquet coloca Verstappen num patamar de pilotagem acima de Hamilton

Lewis Hamilton abriu a temporada 2021 de Fórmula 1 com vitória no GP do Bahrein corroborando o seu favoritismo à conquista de mais um título para o seu vitorioso currículo. No entanto, quem acabou chamando a atenção do brasileiro Nelson Piquet após a prova foi Max Verstappen. O seu bom desempenho e o segundo lugar na corrida impressionaram o tricampeão.

Em entrevista ao portal Autosport, o Piquet destacou a coragem e ousadia do piloto da Red Bull. "O Max é mais agressivo. Pode cometer erros até com mais frequência por conta disso, mas na minha opinião, ele é mais piloto do que o Hamilton", disse Piquet, campeão do mundo na F-1 nas temporadas 1981, 1983 e 1987.

O GP do Bahrein foi alvo de polêmica por causa de uma punição a Verstappen ao ultrapassar Hamilton e assumir a liderança da corrida. O holandês teve de devolver a posição por ter utilizado a área de escape da pista a fim de executar a manobra, o que não é permitido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Com a experiência de longos anos na F-1 e a autoridade de ostentar três títulos mundiais, Nelson Piquet comentou que, se os dois corressem pela mesma equipe, Verstappen levaria a melhor sobre o Hamilton. "Se Max estivesse dirigindo para a Mercedes, tenho certeza de que ele esmagaria Hamilton. Mas o que temos de considerar é que a F-1 é uma categoria com carros diferentes, por isso é difícil fazer uma comparação direta entre pilotos se eles não forem companheiros de equipe."

Para justificar os sete títulos mundiais de Hamilton na F-1, Piquet detonou o nível dos recentes companheiros do inglês na Mercedes. As críticas atingiram o alemão Nico Rosberg e o finlandês Valtteri Bottas. "Não é que o Hamilton não seja bom, mas ele tem um piloto inferior ao seu lado (Valtteri Bottas). O anterior (Nico Rosberg) era ainda pior. As coisas estão muito fáceis para ele vencer tudo com o Bottas ao seu lado como segundo piloto."