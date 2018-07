Nelson Piquet e Nigel Mansell voltam a se enfrentar na pista em comercial

SÃO PAULO - Nelson Piquet e Nigel Mansell voltam a se enfrentar numa pista. Cerca de 25 anos depois do último contato, o brasileiro tricampeão da Fórmula 1 (1981, 83 e 87) e o inglês campeão de 1992 participaram juntos de uma campanha publicitária da Ford, composta por quatro episódios, veiculada a partir de 15 de janeiro.

O primeiro vídeo mostra a chegada de Piquet e Mansell em um autódromo em Porto Alegre. No reencontro, cerca de 25 anos depois de se verem pela última vez, o inglês chama o brasileiro para a "última dança", relembrando os tempos que dividiam as curvas das pista pelo mundo, nos anos 80 e começo dos 90.

Os três primeiros episódios da campanha entram no ar nos dias 15, 22 e 29 de janeiro, respectivamente, mostrando a preparação dos pilotos para a corrida e diferencias do carro. O episódio final, com o confronto dos rivais, será exibido a partir de 5 de fevereiro. Os vídeos podem ser acessados pelo site http://www.ford.com.br/fusiongp.

"Essa oportunidade de juntar uma das maiores rivalidades das pistas foi algo único. É o tipo de ideia que o carro merece e uma homenagem que a história dos dois pilotos também esperava. O melhor foi ver que realmente eles se divertiram com a ação, e que não perderam em nada o espírito de competitividade", diz Fábio Brandão, diretor de Criação da JWT, agência responsável pela campanha.