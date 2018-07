Neto de Emerson, Enzo Fittipaldi fica em 3º em prova da F-4 Alemã em Hockenheim

O piloto Enzo Fittipaldi subiu ao pódio neste domingo, com um terceiro lugar conquistado no circuito de Hockenheim, pela F-4 Alemã, em prova preliminar ao GP da Alemanha de Fórmula 1. Com o resultado, o brasileiro, da equipe italiana Prema Powerteam, foi a 165 pontos e ocupa o terceiro lugar na classificação geral da categoria após 14 corridas realizadas nesta temporada.

"Fizemos boas ultrapassagens para chegar em terceiro. É muito bacana subir no mesmo pódio da F-1 e agora é aproveitar o momento para seguir forte na F-4 Italiana, na qual lideramos o campeonato", disse Enzo, que também faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2016 e mantém contrato com a montadora. No fim de semana, foram duas corridas da F-4 disputadas em Hockenheim, a primeira no sábado, na qual o brasileiro ficou em quarto.

"Foi um final de semana incrível, competindo na preliminar da F-1 e tendo a oportunidade de acompanhar de perto o final de semana de competição da Ferrari, visitando os pilotos (Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen), o paddock e os boxes. Mas, obviamente, dentro da pista o foco era total e a gente sabia que teria aqui uma etapa difícil, onde nossa equipe nunca esteve entre os melhores nos testes coletivos", disse o neto de Emerson Fittipaldi.

Na classificação geral da F-4 Alemã, Enzo está 28 pontos atrás do australiano Liam Lawson, segundo colocado, e a 74 de distância do Lirim Zendeli, vencedor da prova deste domingo. Já na atual temporada da F-4 Italiana, Enzo é líder 178 pontos após 12 etapas da competição.