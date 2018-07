Neto de Fittipaldi, Pietro, de 18 anos, vai correr na F-3 Europeia

A família Fittipaldi dá mais um passo para que o nome volte a figurar na principal categoria do automobilismo mundial, a F-1. Atual campeão da Fórmula Renault Inglesa, Pietro Fittipaldi, neto do lendário Emerson, assinou nesta quarta-feira com a equipe Fortec para disputar a temporada 2015 de Fórmula 3 Europeia. A opção pela nova categoria o deixa mais perto dos caminhos traçados e trilhados pelo avô. Pietro tem 18 anos.

Antes de assinar com a nova equipe, o piloto brasileiro testou os carros da Fortec e tamhbém da Carlin. O time deverá oficializar a nova contratação ainda nesta semana. Pietro Fittipaldo já anunciou a novidade em seu Twitter. "Estou muito feliz em anunciar minha nova equipe (Fortec) nessa temporada da Fórmula 3 Europeia. Não vejo a hora de começar o campeonato".

Pietro foi eleito o piloto de revelação da temporada 2014 pelo British Automobile Racing Club (Barc). É claro que o sobrenome o ajuda muito, mas seu próprio avô, Emerson, vê no garoto muito potencial no automobilismo. Agora, a F-3 Europeia passa a ter dois pilotos brasileiros, Pietro e Sérgio Sette Câmara, da Motopark.