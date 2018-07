Newey diz ser impossível prever rendimento da Red Bull

O projetista Adrian Newey evitou prever que o domínio apresentado pela Red Bull na temporada 2010 da Fórmula 1 vai se repetir no próximo ano. No último campeonato, a equipe faturou o título do Mundial de Construtores, além de ter levado o alemão Sebastian Vettel a se tornar o mais jovem vencedor do Mundial de Pilotos.

"A verdade, e essa é a grande coisa sobre corridas de carros, é que as coisas podem mudar muito rapidamente, como todos sabemos. Se as outras pessoas fazem um trabalho melhor do que nós fizermos durante o inverno [europeu], então isso vai mudar", afirmou Newey em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

O projetista ressaltou, porém, que o fato da Red Bull ter tido carros competitivos nos últimos campeonatos é um fator que auxilia no desenvolvimento para 2011."Estamos começando a compreender o processo de como você projeta um carro decente e se pudermos fazer isso, e continuar a ser criativos, então nós podemos vir com um carro decente", disse.

A cautela de Newey acontece também por causa das novidades que a Fórmula 1 apresentará em 2011. A Pirelli será a fornecedora de pneus da categoria com o Kers - um sistema de recuperação de energia cinética - e as asas traseiras móveis.