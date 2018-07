Newgarden leva sorte e ganha etapa de Toronto da Indy; Helinho é 3º

O norte-americano Josef Newgarden venceu a etapa de Toronto da Fórmula Indy neste domingo, na primeira dobradinha da história da CFH, com o italiano Luca Filippi na segunda colocação. O brasileiro Helio Castroneves, da Penske, fechou o pódio com a terceira posição.

A dobradinha só aconteceu porque Newgarden contou com a sorte. Depois de largar na 11ª colocação, ele foi para os boxes na 28ª volta, quando aconteceu a primeira bandeira amarela e conseguiu voltar no pelotão da frente. Foi a segunda vitória do norte-americano na temporada, a quarta na carreira.

"Estou muito feliz de vencer e a dobradinha é incrível, porque Luca é uma estrela", comemorou."Foi uma corrida muito disputada e reconheço que contei com a sorte para vencer", emendou.

A quarta colocação ficou com o australiano Will Power, da Penske, que havia feito a pole position. Vencedor da etapa no ano passado, o francês Sebastien Bourdais, da KV, terminou na quinta posição.

O brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi, chegou na sexta posição, seguido pelo colombiano Juan Pablo Montoya, da Penske. O neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, foi o oitavo, com o norte-americano Graham Rahal, da Rahal, em nono e o japonês Takuma Sato, da A.J. Foyt, em décimo.

Com o resultado, Montoya continua na liderança da temporada, com 374 pontos, 27 à frente de Will Power. O terceiro colocado é Scott Dixon, com 329, seguido por Helio Castroneves, com 322. O outro brasileiro na Indy, Tony Kanaan é o nono na classificação com 244 pontos.

A próxima etapa da Indy será disputada no dia 27 de junho, em Fontana, em um circuito oval.