Newgarden conta com a sorte na Fórmula Indy e ganha 1ª corrida de Detroit

Com pista molhada após um vendaval e uma tempestade de raios, a corrida um da etapa de Detroit de Fórmula Indy terminou com vitória do norte-americano Josef Newgarden, neste sábado. O piloto da equipe Penske levou a melhor no duelo com o compatriota Alexander Rossi, da Andretti.

Newgarden, que abrira a temporada vencendo em St. Petersburg, terminou a prova, a primeira das duas a serem disputadas neste fim de semana em Michigan, quase um segundo à frente do rival. Para vencer a prova, ele aproveitou-se de uma bandeira amarela para ultrapassar Rossi e rumar para o triunfo. Em seguida, saiu-se ainda melhor para segurar o adversário durante uma bandeira verde, obtendo seu 12º triunfo na categoria.

O japonês Takuma Sato, por sua vez, terminou em terceiro, seguido pelo novato sueco Felix Rosenqvist, da Chip Ganassi Racing, por Ryan Hunter-Reay, da Andretti, e Simon Pagenaud, da Belle Isle, que até então liderava o campeonato. Já o brasileiro Tony Kanaan terminou apenas em 15º com sua Dallara.

A prova de 70 voltas começou com mais de uma hora de atraso por conta da tempestade e teve pelo menos cinco bandeiras amarelas devido às más condições de tempo, seguidas por 14 voltas sob precaução e 29 sob bandeira verde, que deixaram apenas 75 minutos de corridas efetivos.

Pole position, Rossi liderou as primeiras 18 voltas da prova, mas perdeu a posição em um pit stop. Ele estava no segundo posto e muito próximo do neozelandês Scott Dixon - então líder e que depois deixaria a disputa ao atingir o muro -, quando a prova teve de ser interrompida por uma bandeira amarela.

Faltando 33 minutos para o fim, Newgarden aproveitou a chance para pular na frente. Após a batida de Dixon e a bandeira verde, o americano da Penske soube segurar a pressão de Rossi na luta pela ponta, e manteve a liderança até o final da prova.