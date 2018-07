Newgarden faz corrida excepcional e garante vitória na etapa do Alabama da Indy

Newgarden soube lidar muito bem com a questão do combustível e pilotou sempre com vantagem na prova deste domingo. O piloto americano é o quarto vencedor diferente na temporada. Ele conquistou neste domingo a sexta vitória pela equipe Hartman Oil CFH Racing Chevrolet desde que começou a pilotar na Indy, há quatro anos.

"O carro e a equipe deixaram as coisas fáceis para mim. Eles merecem a vitória. Vamos para a próxima etapa e vamos tentar fazer isso tudo novamente", comemorou Newgarden.

Graham Rahal foi outro que fez uma grande prova. O piloto da RLL enfileirou ultrapassagens e superou Scott Dixon na volta final para ser o segundo. O neozelandês garantiu pelo menos o pódio, com a terceira colocação.

Will Power, após muitos problemas, foi o quarto colocado. Power, que havia superado Hunter-Reay na penúltima volta, conseguiu ainda manter o carro firme para garantir a posição à frente de Reay. Isto porque Castroneves só foi cruzar a linha final em 15º, com problemas. Carlos Muñoz ficou em sexto lugar, com Hinchcliffe, Bourdais, Pagenaud e Andretti fechando o grupo dos dez primeiros.

Após o resultado no Alabama, a classificação geral da Indy mantém o colombiano Juan Pablo Montoya, que chegou em 14º na prova do Alabama, na liderança, com 136 pontos. O brasileiro Helinho Castroneves continua na vice-liderança, com 133 pontos, e Scott Dixon ocupa agora o terceiro posto, que era de Tony Kanaan, com 123 pontos. O vencedor da etapa do Alabama, Newgarden, está em quarto com 119, Will Power vem em quinto com 112, Hinchcliffe e Kanaan dividem a sexta posição com 110, e Graham Rahal chega em seguida com 103 pontos.

A próxima etapa da Indy ocorre no circuito misto de Indianápolis, em 9 de maio. Após esta etapa, a Fórmula Indy realiza a sua mais famosa etapa, as 500 Milhas de Indianápolis, aí sim, no oval mais conhecido do planeta, em 24 de maio.