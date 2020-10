Newgarden ganha, aproveita vacilo de Dixon e título da Indy continua indefinido

A disputa pelo título da temporada da Fórmula Indy continua aberta após o GP de Indianápolis 2, nesta sexta-feira. O americano Josef Newgarden ganhou, aproveitou o dia ruim e o nono lugar do neozelandês Scott Dixon, e diminuiu a diferença entre ambos para 40 pontos.

Neste sábado, novamente no tradicional circuito de Indianápolis, o neozelandês da Ganassi tem mais uma chance de conquistar o sexto título da Indy. Para isso, precisa fazer 14 pontos a mais que o piloto norte-americano da Penske.

Será a penúltima etapa da temporada, que ainda tem mais uma etapa GP em St.Petesburg, dia no 25 de outubro. São 108 pontos em disputa nas próximas duas provas.

Foi uma apresentação soberana de Newgarden no circuito misto de Indianápolis. Agressivo desde o início, ele comemorou muito a vitória e a posição baixa de Dixon. O norte-americano retirou 32 pontos de diferença e ganhou uma motivação extra na busca em levar a decisão para a última prova da temporada.

O GP de Indianápolis 3 acontece neste sábado, a partir das 15h30, e Newgarden precisa manter a diferença na classificação abaixo dos 54 pontos. Dixon, com quatro vitórias em 12 provas, e com temporada impressionante, tentará se redimir do resultado ruim. Apenas os dois têm chances de título.

A corrida desta sexta-feira, marcado pela briga intensa pelo pódio, terminou com Alexander Rossi em segundo, Rinus VeeKay em terceiro, Colton Herta, em quarto, e Felix Rosenqvist na quinta posição. Estreante pela McLaren, o brasileiro Hélio Castroneves amargou o 20º lugar.