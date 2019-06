Newgarden leva etapa do Texas e se consolida na liderança da Indy

Líder do campeonato, Josef Newgarden triunfou neste sábado na etapa do Texas, a nona das 17 corridas previstas para a temporada 2019 da Fórmula Indy. Para isso, o norte-americano da Penske conseguiu segurar o compatriota Alexander Rossi, da Andretti, nas voltas finais da prova no Texas Motor Speedway, circuito oval em Fort Worth.

Esta foi a terceira vitória de Newgarden na temporada, sendo assegurada com uma estratégia ousada, pois ele realizou uma pit stop a mais do que os principais concorrentes, o que o levou a ser mais rápido do que os rivais na parte final da corrida, fechada com uma vantagem de 0s8164 para Rossi, seu principal perseguidor na luta pelo título.

O norte-americano Graham Rahal, da RLL, foi o terceiro colocado na corrida texana, com o compatriota Santino Ferucci, da Dale Coyne, em quarto lugar, no melhor resultado da sua temporada de estreia na Indy. Já Ryan Hunter-Reay, o piloto que mais liderou voltas neste sábado, ficou em quinto lugar com o seu carro da Andretti.

A relação dos dez primeiros colocados no Texas ainda teve o francês Simon Pagenaud, da Penske, em sexto, o sueco Marcus Ericsson, da Schimidt Peterson, em sétimo, o francês Sébastien Bourdais, da Dale Coyne, em oitavo, o australiano Will Power, da Penske, em nono, e o norte-americano Marco Andretti, da Andretti, em décimo.

O brasileiro Tony Kanaan, da Foyt, foi o 16º colocado, tendo levado três voltas e sendo o último entre os pilotos que completaram a corrida em Fort Worth. O gaúcho Matheus Leist, seu companheiro de equipe, foi o primeiro a abandonar a prova, com problemas no seu carro.

Com esses resultados, Newgarden chegou aos 367 pontos, na liderança do campeonato e com 25 pontos de vantagem para Rossi. Já Pagenaud é o terceiro, com 319.

A etapa de Road America será a próxima da temporada da Indy, sendo que está marcada para 23 de junho, no circuito de Elkhart Lake.