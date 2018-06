Newgarden vence pela terceira vez na temporada e se aproxima dos líderes na Indy

O norte-americano Josef Newgarden venceu a etapa de Road America da Fórmula Indy neste domingo e se aproximou dos líderes da temporada na categoria. O piloto da Penske fez uma prova praticamente perfeita para liderar de ponta a ponta, após largar na pole, e terminar na frente em Elkhart Lake, Wisconsin.

Newgarden cruzou a linha de chegada na primeira posição pela terceira vez na temporada, a décima em sua carreira de sete anos na Indy. Com o resultado, subiu para a quarta colocação na temporada e se aproximou dos líderes.

Para levar a melhor em Elkhart Lake, o piloto aproveitou o fato de largar na pole para completar a prova em 1h40min16s416, três segundos à frente do segundo colocado, o norte-americano Ryan Hunter-Reay. Logo atrás, completando o pódio, chegou o neozelandês Scott Dixon, líder da temporada.

A quarta colocação da prova ficou com o japonês Takuma Sato, seguido de perto pelo canadense Robert Wickens. Graham Rahal, dos Estados Unidos, Simon Pagenaud, da França, Spencer Pigot, também dos EUA, Ed Jones, dos Emirados Árabes Unidos, e James Hinchcliffe, do Canadá, respectivamente, completaram os 10 primeiros.

O dia não foi dos melhores para o brasileiro. O veterano Tony Kanaan, da A.J. Foyt, não passou de um 14.º lugar na prova. Logo atrás dele, veio o outro piloto do País na categoria, Matheus Leist, da mesma equipe, que completou o percurso em 15.º.

Com os 54 pontos conquistados neste fim de semana em Elkhart Lake, Newgarden saltou para a quarta colocação na tabela, com 343 pontos. A liderança segue com Dixon, com 393, seguido por Hunter-Reay e o norte-americano Alexander Rossi, ambos com 348. Kanaan é o 14.º, com 173, enquanto Leist aparece em 19.º, com 148.

A Fórmula Indy agora volta à ação em duas semanas, quando será disputada a etapa de Iowa da categoria, em Newton. Depois desta prova, restarão seis corridas para o fim do campeonato.