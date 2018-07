Nico Hulkenberg é 1º e Felipe Massa tem problemas em teste da F-1

SAKHIR - O alemão Nico Hulkenberg liderou nesta quarta-feira o primeiro dia de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Sakhir. O piloto da Force India registrou a melhor volta das atividades, que também ficaram marcadas pelos problemas com o brasileiro Felipe Massa, da Williams, e com o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull.

Equipe dominante na Fórmula 1 nos últimos anos, a Red Bull vem enfrentando dificuldades para se adaptar ao novo regulamento técnico. E assim como havia acontecido no período inicial de treinos, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, a equipe voltou a ter problemas nesta quarta-feira. Dessa vez, o alemão Sebastian Vettel registrou apenas 14 voltas e terminou o dia em quinto lugar.

DIA DE PROBLEMAS

Já a quarta-feira de Felipe Massa foi ainda pior. Após apresentar bom rendimento em Jerez, dando esperanças de que a Williams poderá ser novamente competitiva em 2014, o brasileiro não conseguiu registrar voltas rápidas no primeiro dia de atividades no circuito de Sakhir. A Williams explicou que o carro do brasileiro teve problemas no sistema de combustível. Assim, ele deu apenas voltas de instalação na pista do Bahrein.

Nesta quarta-feira, Hulkenberg foi o único piloto a registrar uma volta em menos de 1min37, com a marca de 1min36s880 na melhor das suas 78. O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, ficou em segundo, quase 1 segundo mais lento, ao registrar o tempo de 1min37s879.

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou o dia na terceira colocação, com o tempo de 1min37s908. Ele foi seguido pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, que havia sido o mais rápido da manhã no Bahrein e completou a quarta-feira na quarta colocação, com 1min38s295.

Fora dos primeira semana de testes da Fórmula 1, a Lotus estreou o seu carro para a temporada 2014 nos treinos desta quarta-feira e não teve bom desempenho. O francês Romain Grosjean só conseguiu dar oito voltas rápidas e ficou em nono lugar, com a pior marca entre os competidores que conseguiram registrar tempos.

Os treinos no Bahrein prosseguem até o próximo sábado. O circuito de Sakhir ainda será palco de uma terceira e última bateria de testes de pré-temporada da Fórmula 1 , entre 27 de fevereiro e 2 de março, mês no qual o Mundial será iniciado com a disputa do GP da Austrália, no dia 16, em Melbourne.

Confira os tempos do primeiro dia de testes da Fórmula 1 no Bahrein:

1º. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min36s880 - 78 voltas

2º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min37s879 - 64

3º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m3in7s908 - 74

4º. Kevin Magnussen (DIN/McLaren) - 1min38s295 - 81

5º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min40s224 - 14

6º. Adrian Sutil (ALE/Sauber) - 1min40s443 - 82

7º. Robin Frijns (HOL/Caterham) - 1min42s534 - 68

8º. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min44s346 - 5

9º. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min44s832 - 8

Felipe Massa (BRA/Williams) - sem tempo - 5 voltas

Jules Bianchi (FRA/Marussia) - sem tempo - 3 voltas