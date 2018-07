Nico Rosberg admite alívio por segundo lugar após falha no carro

Nico Rosberg admitiu alívio após apresentar bom desempenho no treino classificatório do GP da Itália, neste sábado. O alemão obteve o segundo lugar no grid de largada depois de ter problemas na caixa de câmbio no terceiro e último treino livre, nesta manhã. Por causa da falha, o piloto não chegou a registrar tempo naquela sessão.

"Na primeira volta da classificação, eu tive uma boa sensação, percebi que o carro estava melhor do que ontem em várias áreas", afirmou o alemão. "Eu fiquei feliz com a sensação porque estava esperando um dia mais complicado, mas acabou sendo bom. Agradeço ao pessoal [mecânicos] por terem deixado o carro pronto a tempo da classificação."

Mas, mesmo com os problemas resolvidos, Rosberg não foi veloz o suficiente para bater Lewis Hamilton na briga pela pole. "Hoje Lewis realmente estava mais rápido. Mas a segunda posição é muita boa para tentar vencer aqui em Monza. Vou precisar de uma boa largada e um bom ritmo de corrida. Mas estou confiante", declarou.

Líder do campeonato, o alemão tem 29 pontos de vantagem sobre Hamilton - 220 a 191. Na Itália, além de buscar mais uma vitória, Rosberg vai tentar apagar a má impressão deixada na Bélgica, quando chegou a ser vaiado no pódio por ter acertado o carro do companheiro de equipe no início da corrida.