Nico Rosberg admite erro na primeira volta do GP da Rússia

O alemão Nico Rosberg reconheceu que foi o responsável por acabar com as suas chances de vencer o GP da Rússia, neste domingo, no circuito de Sochi, ao atrasar a freada na segunda curva da primeira volta da corrida, em disputa de posição com o inglês Lewis Hamilton. A situação desgastou excessivamente os pneus e forçou o piloto da Mercedes a antecipar o seu primeiro pit stop.

"Fiquei bastante desapontado comigo. Eu julguei mal e foi desnecessário, porque a curva era minha e deveria ter contornado melhor. Os meus pneus se desgastaram muito e tive de trocá-los", afirmou Rosberg, que depois fez boa prova de recuperação e terminou o GP da Rússia em segundo lugar, atrás apenas de Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes e líder do Mundial de Pilotos.

O resultado foi assegurado graças ao baixo desgaste dos pneus no circuito de Sochi, pois Rosberg acabou realizando apenas um pit stop, mas o estrago, ao menos na luta pela vitória, já estava feito, pois Hamilton não teve qualquer ameaça ao seu triunfo depois da disputa de posição na volta inicial que culminou no pit stop do alemão.

Assim, Hamilton conquistou a quarta vitória consecutiva na temporada 2014 da Fórmula 1 e abriu vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Ainda com 100 pontos em disputa, o inglês soma 291, com 17 de vantagem para Rosberg.