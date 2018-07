Nico Rosberg aposta em pressão sobre Lewis Hamilton em Abu Dabi

Nico Rosberg admitiu nesta quinta-feira que conta com a pressão sobre Lewis Hamilton para superar o inglês no GP de Abu Dabi, no domingo, e ficar com o título da temporada 2014 da Fórmula 1. O alemão lembrou da falha do companheiro de Mercedes no GP do Brasil para mostrar confiança em suas chances no próximo domingo.

Para ser campeão, Rosberg precisa vencer a corrida no Circuito de Yas Marina e Hamilton não pode terminar nas duas primeiras colocações da prova. Por isso, o alemão tenta desestabilizar o companheiro e rival nestes dias que antecedem a corrida final do campeonato.

"Estou aqui para tentar vencer a corrida e, então, vou precisar de um pouco de ajuda de Lewis. Espero que ele faça acontecer alguma coisa", afirmou Rosberg, referindo-se à fama de Hamilton de cometer erros em momentos decisivos do campeonato.

Na corrida passada, em São Paulo, o inglês falhou ao rodar na pista na metade da prova. A rodada acabou com as chances de vitória de Hamilton, que então vinha em melhor ritmo que Rosberg e exibia rendimento suficiente para superar o alemão antes da bandeirada final.

"Eu preciso fazer o que puder para tentar colocar pressão nele. No Brasil, ele cometeu um erro. Há uma chance. Muitas coisas podem acontecer", declarou Rosberg, antes de citar uma possível ajuda dos carros da Williams. "Uma das Williams pode fazer uma grande largada e se colocar entre nós dois. Esta pista é uma das mais difíceis de se fazer ultrapassagem."

O alemão já havia pedido ajuda a Felipe Massa em São Paulo porque o brasileiro fora o piloto que mais se aproximou da Mercedes em Interlagos. Massa entrou na brincadeira e disse que iria vencer a prova. "Mas aí você não me ajudaria muito", respondera Rosberg, sem perder o bom humor.