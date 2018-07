Nico Rosberg 'culpa' Hamilton pelo terceiro lugar no grid na Áustria

Apesar de ter conquistado a terceira colocação no grid de largada do GP da Áustria de Fórmula 1, no circuito de Spielberg, o líder da atual temporada, o alemão Nico Rosberg, se disse decepcionado por não ter conseguido um resultado ainda melhor. O piloto da Mercedes, no entanto, manteve a esportividade e parabenizou a dobradinha conquistada pela Williams, com direito a pole position do brasileiro Felipe Massa.

Rosberg condenou os erros cometidos pela Mercedes neste sábado, mas se disse confiante para a corrida deste domingo. "Não foi uma grande qualificatória para nós. Eu não pude completar a segunda volta rápida da Q3 (terceira e última parte do treino de classificação) porque Hamilton rodou na minha frente na curva 2 e eu tive que reduzir por conta das bandeiras amarelas", relembrou. "O equilíbrio do carro ainda não foi perfeito hoje (sábado), estava saindo um pouco de frente, mas eu acredito que estaremos bem para amanhã (domingo)", completou.

Com 140 pontos, 22 a mais que seu colega de equipe, o próprio Hamilton, Rosberg elogiou o desempenho da Willians, que conquistou a primeira colocação com Felipe Massa e o segundo lugar com o finlandês Valtteri Bottas. "O fato de a Williams estar largando na frente torna a nossa vida mais difícil, mas devo parabenizá-los - eles têm sido velozes o fim de semana inteiro e aproveitaram a oportunidade", afirmou.