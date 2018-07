Nico Rosberg é o mais rápido no 1º treino livre na China A Mercedes mostrou, pelo menos na primeira sessão de treinos livres para o GP da China de Fórmula 1, que está muito forte para a corrida no Circuito Internacional de Xangai. Nesta sexta-feira, os dois carros da equipe alemã foram as mais rápidas do treinamento. Com o tempo de 1min36s717 em sua melhor volta, o alemão Nico Rosberg foi o melhor, seguido de perto pelo inglês Lewis Hamilton, que fez a marca de 1min37s171.