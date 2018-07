Nico Rosberg fatura 7ª pole do ano e Massa larga em 9º na Bélgica

As férias de verão na Europa realmente não alteraram as forças na Fórmula 1. Depois de brilharem nos treinos livres na pista seca, os pilotos da Mercedes impuseram domínio também sob chuva na sessão classificatória do GP da Bélgica, neste sábado. E o alemão Nico Rosberg levou a melhor sobre o inglês Lewis Hamilton e faturou a pole position. O brasileiro Felipe Massa vai largar em nono.

Rosberg e Hamilton, que já vinham se alternando no topo na sexta-feira, voltaram a concentrar as atenções neste sábado. Mas o alemão teve ligeira vantagem. Foi o mais rápido na primeira sessão da classificação, o Q1, e também na terceira, o Q3. Hamilton mostrou maior velocidade no Q2.

Líder do campeonato, Rosberg conquistou sua sétima pole position da temporada, mantendo-se como o piloto que mais largou da primeira posição neste ano. O alemão Sebastian Vettel, depois de sofrer com problemas no motor na sexta, surpreendeu ao buscar o terceiro posto no grid. Vai largar ao lado do espanhol Fernando Alonso, que vinha sendo o piloto que mais se aproximava dos carros da Mercedes.

O australiano Daniel Ricciardo, companheiro de Vettel na Red Bull, vai largar em quinto, seguido de perto pelo finlandês Valtteri Bottas, pelo dinamarquês Kevin Magnussen, pelo também finlandês Kimi Räikkönen, por Felipe Massa e pelo inglês Jenson Button, completando o Top 10 do grid.

O Q1 não contou com maiores surpresas, mesmo sendo disputado debaixo de forte chuva. A decepção ficou por conta do alemão Nico Hülkenberg, que não conseguiu avançar ao Q2. Seu compatriota Andre Lotterer, estreante do fim de semana, sofreu com os pneus para pista molhada e demorou para acompanhar os demais pilotos. Acabou superando o sueco Marcus Ericsson no fim e obteve o penúltimo posto do grid.

Massa se destacou na primeira sessão do treino, ao registrar o terceiro tempo, atrás somente dos pilotos da Mercedes. No entanto, caiu de rendimento no Q2. Foi o sexto mais rápido. Na última sessão, o brasileiro também não conseguiu repetir o desempenho do início. E, sem querer arriscar na pista molhada, não passou do nono tempo, largando atrás do companheiro de Williams, Valtter Bottas.

Depois de definirem o grid de largada sob chuva, os pilotos deverão encontrar pista seca na corrida deste domingo, no Circuito de Spa-Francorchamps. Com previsão de sol e temperatura amena, a prova terá início às 9 horas (horário de Brasília).

Confira o grid de largada do GP da Bélgica:

1º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 2min05s591

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 2min05s819

3º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 2min07s717

4º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 2min07s786

5º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 2min07s911

6º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 2min08s049

7º - Kevin Magnussen (DIN/McLaren), 2min08s679

8º - Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari), 2min08s780

9º - Felipe Massa (BRA/Williams), 2min09s178

10º - Jenson Button (ING/McLaren), 2min09s776

----------------------------------------------------

11º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 2min09s377

12º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 2min09s805

13º - Sergio Perez (MEX/Force India), 2min10s084

14º - Adrian Sutil (ALE/Sauber), 2min10s238

15º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 2min11s087

16º - Jules Bianchi (FRA/Marussia), 2min12s470

----------------------------------------------------

17º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 2min11s261

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 2min11s267

19º - Max Chilton (ING/Marussia), 2min12s566

20º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 2min13s414

21º - Andre Lotterer (ALE/Caterham), 2min13s469

22º - Marcus Ericsson (SUE/Caterham), 2min14s438