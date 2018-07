Nico Rosberg fatura pole do GP do Brasil e Massa larga em 3º

Nada mais justo largar na frente no GP do Brasil de Fórmula 1 , neste domingo, em Interlagos , o piloto que foi o mais rápido em todos os treinos, desde sexta-feira. O alemão Nico Rosberg comandou novamente neste sábado os tempos classificatórios e vai sair na primeira posição em São Paulo, com o tempo de 1min10s023, o melhor da história do circuito, e apenas 33 milésimos de segundo à frente do segundo colocado, Lewis Hamilton . O GP do Brasil terá largada às 14h, com transmissão da Rede Globo.

O domínio de Rosberg coloca pressão sob o companheiro de Mercedes e líder do campeonato. O inglês não conseguiu superar o concorrente e deve começar a repensar sobre uma frase dita dias antes do treino quando perguntado sobre se teme perder o título. "Não tenho pesadelos com ninguém. Meus sonhos são apenas com mulheres", afirmou Lewis. Nenhum dos dois pilotos da Mercedes, no entanto, pode festejar o título Mundial no Brasil.

Felipe Massa conseguiu um lugar de honra em casa, com a terceira posição no grid. As boas voltas do piloto da Williams fizeram o público se agitar nas arquibancadas do autódromo de Interlagos, gritando seu nome. A proximidade da decisão do campeonato atiçou a rivalidade interna na Mercedes e vai fazer o GP do Brasil reviver a emoção de clássicos duelos entre companheiros de equipe. A tensão vivida ao longo do ano chega praticamente ao nível máximo, diante da necessidade de ambos de atingirem um bom resultado para não depender somente da pontuação dobrada da última etapa, em Abu Dabi, quando um problema técnico ou os acontecimentos imprevisíveis, vão custar muito mais caro.

A rivalidade crescente da dupla chama a atenção no paddock em São Paulo. Os dois raramente dividem a mesma mesa durante as refeições ou estão na mesma roda de conversa com integrantes da equipe. Durante a temporada, três GPs foram decisivos para que a relação se abalasse. O primeiro episódio foi em Mônaco, quando nos segundos finais do treino classificatório, Rosberg perdeu o ponto de uma freada e jogou o carro para uma área de escape.

Os fiscais mostraram a bandeira amarela e a sessão foi encerrada justamente no momento em que Hamilton tentava tirar a pole-position do alemão. O inglês acusou o companheiro de ter feito a manobra de propósito e declarou que a amizade estava encerrada.

Na Hungria, Hamilton deu o troco no alemão, ao ignorar ordens da equipe para permitir a ultrapassagem do companheiro quando ambos disputavam a terceira posição. No GP seguinte, na Bélgica, Hamilton se sentiu prejudicado por ter abandonado a corrida com o pneu furado depois de ter o carro tocado na traseira pelo alemão. O incidente levou a cúpula da Mercedes a agir para evitar novos conflitos.

DISPUTAS

Desde a época de Ayrton Senna e Alain Prost, no final da década de 1980, a Fórmula 1 não tinha uma temporada tão polarizada e cheia de rivalidade entre pilotos companheiros de equipe. Assim como a McLaren em 1988, a dupla da Mercedes igualou o recorde e ganhou 15 provas no ano. Dentro dessas vitórias, conseguiu também igualar o número de "dobradinhas" da escuderia inglesa, com dez.

A batalha entre o francês e o brasileiro teve uma reprise em 1989. Daquela vez, Prost saiu como o vencedor. Antes da intensa disputa entre o francês e o brasileiro, Nelson Piquet e Nigel Mansell transformaram a disputa pelo título de 1987 em uma guerra dentro da Williams. Piquet levou a melhor e garantiu o tricampeonato. A corrida no Autódromo de Interlagos, a penúltima da temporada 2014 da Fórmula 1, será disputada neste domingo, com largada prevista para as 14 horas.

GRID DO GP DO BRASIL

1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min10s023 2) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min10s056 3) Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min10s247 4) Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min10s305 5) Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min10s930 6) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min10s938 7) Kevin Magnussen (DIN/McLaren) - 1min10s969 8) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min10s977 9) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min11s075 10) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min11s099 11) Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1min11s591 12) Nico Huelkenberg (ALE/Force India) - 1min11s976 13) Adrian Sutil (ALE/Sauber) - 1min12s099 14) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - sem tempo no Q2 15) Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min12s037 16) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min12s040 17) Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - 1min12s233 18) Sergio Perez* (MEX/Force India) 1min12s076

*Foi punido com a perda de sete posições no grid em razão de incidente ocorrido no GP dos Estados Unidos.