Nico Rosberg faz sexta pole seguida e larga na frente em Abu Dabi

Nico Rosberg viu Lewis Hamilton ficar com o título do Mundial de Pilotos de 2015, mas pelo menos pode ser orgulhar de um grande final de temporada. Neste sábado, o alemão da Mercedes cravou sua sexta pole position seguida para largar na frente no GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, etapa que fecha o ano na Fórmula 1. Hamilton sai em segundo, em mais uma dobradinha da dupla que sobrou na temporada.

Vencedor no México e no Brasil, Rosberg está arrasador no fim de semana em Abu Dabi. Foi o mais rápido dos treinos livres de sexta-feira e também no deste sábado. Depois, liderou as duas primeiras partes da classificação.

Na sua última volta rápida, Hamilton pulou para a frente, com 1min40s614, mas Rosberg ainda precisava completar a dele. O alemão fez um giro praticamente perfeito, em 1min40s237 e garantiu a pole position com expressiva folga para a prova que terá largada às 11h deste domingo pelo horário de Brasília.

Terceiro colocado no Mundial de Pilotos com quase o dobro de pontos do terceiro colocado, Sebastian Vettel, da Ferrari, não foi bem na classificação deste sábado. Ele não conseguiu fazer volta rápida com os pneus supermacios e parou na primeira parte do treino. Vai largar apenas no 16.º lugar.

Outro campeão, Fernando Alonso também não conseguiu avançar às segunda etapa do treino de classificação com a McLaren, ficando em 17.º. Isso não chega a ser uma surpresa, uma vez que a equipe britânica fez péssima temporada. Mas desta vez o carro podia render mais, tanto que Jenson Button vai largar em 12.º.

Felipe Nasr sai em 14.º, depois de não conseguir avançar para a parte final do treino. O brasileiro tem como consolo o fato de que seu companheiro de equipe, o sueco Marcus Ericsson, ficou mais para trás no grid, em 18.º.

Já Felipe Massa perdeu mais uma para Valtteri Bottas. Um décimo de segundo mais lento que o companheiro de equipe na Williams, o brasileiro sai em oitavo, enquanto o finlandês fez o sexto tempo e está na terceira fila.

Kimi Raikkonen, da Ferrari, e Sergio Perez, da Force India, compõem a segunda fila, enquanto o australiano Daniel Ricciardo larga em quinto e o alemão Nico Hulkenberg em oitavo.

1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min40s237

2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min40s614

3) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min41s051

4) Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min41s184

5) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min41s444

6) Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min41s656

7) Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min41s686

8) Felipe Massa (BRA/Williams), 1min41s759

9) Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1min41s933

10) Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso), 1min42s708

------------------------------------------------

11) Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 1min42s521

12) Jenson Button (ING/McLaren), 1min42s668

13) Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 1min42s807

14) Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min43s614

15) Romain Grosjean (FRA/Lotus), sem tempo

------------------------------------------------

16) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min42s914

17) Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min43s187

18) Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min43s838

19) Will Stevens (ING/Marussia), 1min46s297

20) Roberto Merhi (ESP/Marussia), 1min47s434