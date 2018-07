Nico Rosberg fecha dia na ponta na F-1; Massa bate e é último

SILVERSTONE - O alemão Nico Rosberg fechou na liderança o primeiro dia de treinos do GP da Inglaterra de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Silverstone. Depois de a primeira sessão ser amplamente atrapalhada pela chuva, o piloto da Mercedes garantiu a ponta ao cravar o tempo de 1min32s248.

Por causa das condições climáticas adversas, Rosberg sequer registrou volta cronometrada na primeira parte dos trabalhos na pista britânica. No segundo estágio do dia, porém, a chuva deu uma trégua e o alemão voltou a exibir a habitual força que vem mostrando nos treinos desta temporada da F-1.

Já Felipe Massa amargou mais um dia para esquecer em sua carreira na maior categoria do automobilismo. Depois de ter sido o mais lento entre os pilotos que registraram tempos no primeiro treino em Silverstone, o brasileiro voltou a bater forte com a sua Ferrari e fechou a sexta-feira na 22.ª e última posição, com o tempo de 1min43s466.

O piloto da Ferrari perdeu o controle da sua F138 na saída da curva Stowe, atravessou a pista e bateu de frente na barreira de pneus. O acidente acabou danificando a parte dianteira do carro e a suspensão, fato que impossibilitou o brasileiro de seguir no treino.

Essa, por sinal, foi a quarta batida de Massa nos últimos três finais de semana de corrida da Fórmula 1. Antes, ele sofreu dois acidentes muito parecidos no GP de Mônaco, no mesmo ponto da pista do circuito monegasco, sendo uma vez no treino de classificação e a outra na corrida. Já no GP do Canadá, ele voltou a bater forte na sessão qualificatória para o grid.

Já o australiano Mark Webber, que na última quinta-feira confirmou a sua saída da F-1 em 2014, garantiu a segunda melhor marca do dia ao cravar 1min32s547 com sua Red Bull. E ele ficou justamente à frente do seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, que marcou 1min32s680.

A quarta posição foi obtida pelo escocês Paul di Resta, da Force India, enquanto o inglês Lewis Hamilton veio logo atrás com sua Mercedes. O australiano Daniel Ricciardo, que liderou a esvaziada primeira sessão do dia em Silverstone, voltou a se destacar pela Toro Rosso ao se posicionar em sexto neste segundo treino.

O espanhol Fernando Alonso, por sua vez, foi apenas o décimo colocado, depois de não ter registrado tempo na primeira parte do dia. Ele acabou sendo superado também por Jean-Eric Vergne, Adrian Sutil e Romain Grosjean, respectivos sétimo, oitavo e nono.

Em crise na F-1, a McLaren teve como melhor colocado neste segundo treino do dia o inglês Jenson Button, apenas o 11.º, enquanto o mexicano Sergio Pérez, o seu companheiro de equipe, foi o 14.º. Entre eles ficou o alemão Nico Hulkenberg, da Sauber, e o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, respectivos 12.º e 13.º.

Após os treinos desta sexta-feira, o GP da Inglaterra terá mais uma sessão livre neste sábado e a de classificação para o grid a partir das 9 horas (de Brasília), mesmo horário da corrida de domingo.

Confira a classificação do segundo treino livre do GP da Inglaterra:

1.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min32s248

2.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min32s547

3.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min32s680

4.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min32s832

5.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min32s911

6.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min33s171

7.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min33s290

8.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min33s313

9.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min33s322

10.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min33s494

11.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min33s740

12.º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), 1min33s896

13.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min34s120

14.º Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min34s130

15.º Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), 1min34s998

16.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min35s070

17.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min35s127

18.º Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min35s802

19.º Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min35s984

20.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min36s079

21.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min37s329

22.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min43s466