Nico Rosberg festeja pole position, mas se preocupa com carro

Ainda é cedo para prognosticar, mas o alemão Nico Rosberg tem sido bafejado pelo que se chama de "sorte de campeão". Um dia depois de ver o companheiro de equipe e principal adversário na disputa pelo título, Lewis Hamilton, dominar as duas sessões dos treinos livres, o líder do campeonato foi favorecido por problemas do inglês - seu carro parou nos boxes, em chamas, antes que ele completasse a sua primeira volta no treino. No final do treino, Rosberg foi desafiado pelo compatriota Sebastian Vettel, da Red Bull, mas fez a pole.

Muito feliz com mais uma pole na carreira, a sexta nesta temporada, Rosberg expressou uma certa preocupação quanto à confiabilidade do carro e disse que ficaria mais feliz com a possibilidade de duelar com o colega. "Definitivamente, isso foi um revés para a equipe. Não é uma coisa boa, certamente, porque é relacionada com a confiabilidade e temos de trabalhar em cima disso. Realmente preferiria ter uma batalha com o Lewis amanhã (domingo). Claro que fico feliz com a pole, mas fico sem o desafio e a adrenalina de viver uma batalha com Lewis".

Com o problema em seu carro, Hamilton largará dos boxes neste domingo. Quem estará ao lado de Rosberg na primeira fila é Vettel. O alemão da Mercedes não quer perder a chance de aumentar a sua vantagem na liderança, que hoje é de 14 pontos (190 a 176).

"Claro que as coisas ficarão mais fáceis para mim porque ele (Hamilton) é o meu competidor número 1. Então vou guiar da maneira mais segura possível e tentar evitar algum problema. É uma grande chance que apareceu amanhã (domingo) e vou tentar aproveitá-la", disse Rosberg.

Alguns fãs da Fórmula 1 já esfregam as mãos. Largando atrás na Alemanha, da 15.ª posição, Hamilton fez uma excelente prova de recuperação e chegou em terceiro. No travado circuito de Hungaroring, no entanto, vai encontrar mais dificuldade.