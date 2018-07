Nico Rosberg lidera nova etapa de testes da Fórmula 1, no Bahrein

SAKHIR - A Mercedes continuou a dominar na Fórmula 1 nesta terça-feira, no primeiro dos dois dias de testes no Bahrein. O alemão Nico Rosberg, líder do campeonato, foi o mais rápido, ninguém mais andou a menos 1min36, e também quem mais andou pelo circuito barenita, com 121 voltas.

Com o tempo de 1m35.697s, Rosberg foi 2,5s mais lento do que o tempo que lhe garantiu a pole position no último domingo, no próprio GP do Bahrein. O alemão e o companheiro de equipe, Lewis Hamilton, dominaram as três primeiras etapas do Mundial, além de já ter liderado as três baterias de testes de pré-temporada, no Bahrein, e também em Jerez de La Frontera, na Espanha.

Cada equipe colocou na pista apenas um piloto. No caso da Williams, o escolhido foi o finlandês Valtteri Bottas, dono do quinto melhor tempo. "Os resultados foram bastante positivos e nós coletamos bastante dados, o que é bom para nossa equipe", disse o engenheiro de performance Rob Smedley. Nesta quarta-feira, no segundo dia de testes, o cockpit será ocupado pelo brasileiro Felipe Nasr.

A Lotus, com Pastor Maldonado, teve um dia díficil. De candidata a vitórias no ano passado, em 2014 sequer pontuou ainda e nesta terça-feira o carro teve problemas no motor. O venezuelano deu apenas 16 voltas. "Foi frustrante, mas agora o foco é esquecer e tentar aprimorar para a quarta-feira", afirmou o diretor de operações Alan Permane.

Classificação

1. Nico Rosberg Mercedes 1m35.697s

2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.064s

3. Fernando Alonso Ferrari 1m36.626s

4. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.634s

5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m37.305s

6. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m37.678s

7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m38.326s

8. Sergey Sirotkin Sauber-Ferrari 1m39.023s

9. Robin Frijns Caterham-Renault 1m40.027s

10. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m40.183s

11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m40.452s