Nico Rosberg minimiza 'guerra declarada' com Hamilton: 'Nada mudou'

Nico Rosberg minimizou nesta quinta-feira as recentes declarações de Lewis Hamilton sobre a renhida disputa pelo título do Mundial de Fórmula 1 deste ano. O líder do campeonato afirmara que encarou o acidente no GP de Bélgica, no fim de agosto, como uma "guerra declarada" na briga pelo troféu.

Em São Paulo, Rosberg se mostrou surpreso com as declarações do inglês. "Ele disse que estávamos em uma guerra?", questionou o piloto alemão ao ser questionado sobre o companheiro e rival. Ele afirmou que "nada mudou" no relacionamento entre eles desde o acidente. "Era uma batalha intensa antes e continua intensa agora. Eu não sei qual é exatamente a opinião dele sobre isso, mas para mim nada mudou desde então."

No acidente na corrida belga, Rosberg atingiu a traseira de Hamilton, na briga pela primeira posição, e acabou furando um dos pneus traseiros. O inglês caiu para a última colocação e não conseguiu se recuperar na prova, enquanto o alemão chegou em segundo lugar e abriu boa vantagem no campeonato. O incidente foi apimentado por declarações de Rosberg, que admitiu ter feito a manobra arriscada "de propósito", ao fim da prova.

Em entrevista no início desta semana, Hamilton revelou que o acidente virou um divisor de águas na disputa entre os dois. "Eu disse: ''Vou ter que virar isso. Isto significa uma guerra", declarou o inglês, que acabou reagindo e buscando a virada na classificação - agora tem 24 pontos de dianteira.

Apesar da vantagem, Rosberg tem chances de título porque a última corrida do ano, em Abu Dabi, valerá pontuação dobrada. Questionado nesta quinta sobre a polêmica regra, que entrou no campeonato neste ano e recebeu críticas dele assim que foi anunciada, o alemão brincou: "Agora eu gosto desta regra. É uma ideia fantástica", declarou, entre risos.

E minimizou eventuais questionamentos caso vença o campeonato graças à pontuação dobrada. "Todo mundo pode ter sua opinião e, no esporte, o que conta são os pontos no final das contas."