Nico Rosberg quer manter desempenho em circuito 'especial'

O alemão Nico Rosberg não esconde a euforia por ser líder do Mundial de Fórmula 1 e pretende manter o desempenho no GP da Inglaterra, que será realizado no próximo domingo. O piloto da Mercedes lidera o campeonato com 165 pontos, 29 a mais que o segundo colocado, Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe.

"(O circuito de) Silverstone é especial para mim, porque consegui ganhar lá na última temporada", relembrou Rosberg. "Vou tentar dar um grande show e buscar o melhor resultado possível após todo o trabalho feito nesta temporada", comentou.

Rosberg também fez comentários sobre a última prova da Fórmula 1, disputada no dia 22 de junho no circuito de Spielberg, na Áustria. Na ocasião, o piloto terminou com a vitória - desde o início da temporada, ele figurou em todos os pódios, ou no primeiro ou no segundo lugar.

"A última corrida na Áustria não foi fácil para ninguém, então fiquei feliz com a minha vitória, e mais ainda pela equipe ter ficado com os dois carros na frente. O clima da disputa estava ótimo e, como estávamos perto da Alemanha, quase me senti como se estivesse correndo em casa", afirmou, lembrando também que a segunda posição da prova austríaca foi obtida por Hamilton.