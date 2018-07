Nielsen, ex-Renault, vira diretor-esportivo da Lotus

Ao confirmar o acordo com Nielsen, a Lotus lamentou a saída de Gass. "Primeiro, estamos obviamente tristes em nos despedir no fim da temporada de Dieter Gass, que nos ajudou a colocar o primeiro carro na pista em 2010 e a levar o time para um nível tão alto em tempo recorde", disse Mike Gascoyne, diretor-técnico da escuderia. "Ele está voltando para a Alemanha e vai com o nosso agradecimento e o nosso desejo de um futuro cheio de sucesso para ele e sua jovem família", acrescentou.

Tony Fernandes, proprietário da Lotus, comemorou o fato de Nielsen ter aceitado a proposta da escuderia e lembrou que já havia tentado, sem sucesso, a contratação do profissional em outra oportunidade. "Eu conheci o Steve em Cingapura em 2010 e ofereci a ele um emprego, que ele recusou. Então estou muito feliz que ele finalmente se juntou a nós", comemorou Fernandes, para depois enfatizar que espera que a vinda do novo diretor possa ajudar a Lotus a sair do patamar menor das equipes da Fórmula 1.

"É uma grande marca para o nosso time que pessoas do calibre de Steve, que é tão respeitado e que vem de um time que está a nossa frente de tantas maneiras, compartilhe das nossas crenças na nossa habilidade de crescimento e, no momento certo, desafiar as equipes intermediárias", reforçou Fernandes, que também confirmou nesta terça a renovação de Graham Watson como gerente da Lotus.

A duas provas para o final do campeonato de 2011 da Fórmula 1, que terá sua penúltima etapa no próximo domingo, em Abu Dabi, a Lotus ainda não somou pontos neste Mundial. A mesma situação é vivida por Hispania e Virgin, as outras duas equipes menores da categoria.