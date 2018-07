No Bahrein, Massa comemora ter feito a primeira simulação de corrida

SAKHIR - O piloto Felipe Massa, da Williams, comemorou nesta sexta-feira que o dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein possibilitou a ele pela primeira vez fazer uma simulação de corrida e entender melhor o funcionamento do novo carro. O brasileiro deu 103 voltas e fez o quarto melhor tempo do dia, com 1min36s507.

"Estamos começando a entender o carro muito mais. Pela primeira vez pude dirigir por um dia todo. Estou ansioso para andar mais e fazer tudo o que for possível para a primeira corrida", disse o piloto após a sessão de testes. Neste sábado ele retorna à pista e no domingo será a vez da Williams escalar o finlandês Valtteri Bottas no último dia da bateria antes da abertura da temporada.

A estratégia da Williams para esta sexta-feira, segundo o chefe da equipe e engenheiro Rod Nelson, foi testar novos ajustes mecânicos e aerodinâmicos. "Terminamos uma corrida de perfomance para analisar alguns sistemas no carro. Foi positivo termos relativamente três dias sem problemas com Felipe para andar como se não tivéssemos testado o melhor antes", explicou. "É muito bom ver Felipe confiante e com um sorriso no rosto", comentou.